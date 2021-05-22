مؤسسة النفط تُتابع عمليات قياس النفط والغاز ومشتقاتهما

بمناسبة اليوم العالمي للقياس، الذي يصادف الـ 20 من مايو؛ نظمت إدارة العامة للتفتيش والقياس، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط؛ اجتماعًا مُوسعًا، للاطلاع ومتابعة عمليات قياس النفط والغاز ومشتقاتهما.

الاجتماع، الذي ضمّ جميع مكاتب القياس بالموانئ والحقول النفطية والمنصات البحرية؛ ناقش أهمية تطبيق دليل القياس الليبي والمعايير والمواصفات القياسية لتحقيق دقة وجودة القياس، إضافةً إلى التأكيد على أهمية علم القياس، بوصفه أحد الأركان الأساسية للمحافظة على الثروة النفطية.

من جهته، أكد مدير إدارة التفتيش، أحمد الفرجاني، على أهمية متابعة مشاريع منظومات القياس والمعايرة واعتمادها بالطرق العلمية والفنية، في ظلّ التحوّل النوعي، وتطور منظومات القياس، وأهمية توطينها في ليبيا.

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