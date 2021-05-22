خلال اجتماعه مع سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا.. الرعيض يناقش أهمية المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري

عقد رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة “محمد الرعيض” يوم الخميس الماضي اجتماعاً مع سفير الجمهورية الجزائرية لدى ليبيا “كمال حجازي”، وبحضور عدد من أعضاء لجنة الإدارة والموظفين بالغرفة وعدد من المؤسسات داخل المدينة ومجموعة من رجال الأعمال والتجار المنتسبين للغرفة .

كما أكد الرعيض خلال الاجتماع على أهمية إعادة تقوية التبادل التجاري والاقتصادي بين ليبيا والجزائر ، وتحدث عن أهمية المنتدى الاقتصادي الليبي الجزائري الذي سيعقد نهاية مايو الحالي في العاصمة الجزائرية، والذي سيقام بالتزامن معه معرض كبير لأهم المنتجات الجزائرية.

ومن جهته أكد “حجازي” على أن المنتدى في دورته الثانية سيقام قريبآ في العاصمة الليبية طرابلس، ونوه على أن هذه الزيارة ستكون بوابة للمزيد من العمل والتواصل بين البلدين .

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