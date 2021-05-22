اقتصاد

الفيتوري يكتب عن مؤتمر الدبيبة والرئيس التونسي

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كتب الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري :

السيد رئيس الوزراء الدبيبة في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء تونس ، يوعد بأن ليبيا ستساعد العالم !!! وتونس …إلى آخر الكلام .

علما بأن تونس متقدمة على ليبيا في عدة مجالات منها : شبكة الطرق ، شبكة الكهرباء ، شبكة المياه والصرف الصحي ، في حقول التعليم والصحة ، نتعلم في جامعاتهم للدراسات العليا ، ونتداوى في مصحاتهم ومستشفياتهم ، في المواصلات والاتصالات في استقرار قيمة العملة ، في السيطرة على التضخم …..الخ .

كيف نساعدهم وهم متقدمين علينا في كل المجالات ، هل نحن استكملنا بناء القاعدة الأساسية للاقتصاد بحيث نلتفت إلى حاجات الآخرين الأقل منا !

ليبيا لازالت تستلم في بعض المعونات من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية بالرغم من دخل النفط ! فكيف نعرض مساعدة الآخرين ونحن نحتاج إلى المساعدة، هذا عكس المقولة التي نرددها دائما ” الحرة أول ما تزرب ، اتزرب بيتها ” .

يجب على هذه الحكومة أن تلتفت إلى واجباتها الأساسية باعتبارها حكومة مؤقتة ، إلى المصالحة الوطنية ، والإعداد للانتخابات ، وإعادة اعمار المدن المهدمة ، واستكمال المشروعات المتوقفة منذ أكثر من عشر سنوات وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لا أن تهتم بالخارج شرقا وغربا وجنوبا وحتي شمالا .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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