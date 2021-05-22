الدبيبة يستقبل رئيس الحكومة التونسية اليوم السبت بطرابلس.. وعلى طاولة النقاش العديد من الملفات المشتركة بين البلدين

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم السبت 22 مايو رئيس الوزراء التونسي “هشام المشيشي”، على أن تستغرق هذه الزيارة يومين وقد شمل الوفد عددًا من الوزراء ورؤساء الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية.

وأوضح الدبيبة في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي أن البلدين ستعملان على تفعيل الاتفاقيات الموقعة ومراجعة ما يحتاج المراجعة منها، وأكدّ أنه سيجري تسوية أوضاع العمالة التونسية في ليبيا وأنه سيجري رفع القيود عن اعتمادات البضائع القادمة من تونس براً

كما تمت مناقشة بعض القضايا العالقة التي تعمل الحكومة على حلها كالمشاكل الأمنية والديون، وقال “المشيشي” من جهته أن تونس ستعمل على تسهيل دخول المواطنين الليبين في تونس ورفع القيود بالنسبة لقضية التملك، وأن التبادل الاقتصادي بين البلدين يتم بصورة طبيعية خصوصاً في تنقل البضائع والأموال.

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