الحدود الدولية إنعكاساتها على نشاط استكشاف وإنتاج النفط والغاز..محور نقاش وزير النفط والغاز خلال الاجتماع

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم السبت اجتماعاً، مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي “محمد الهاشمي الحراري” وبحضور مستشار الوزير للشؤون الفنية “الفيتوري إبراهيم الحاج” .

تناول الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع التي تخص موضوع الحدود الدولية، وكذلك إنعكاساتها على نشاط استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وخصوصًا ما يخص حدود ليبيا في المناطق البحرية.

ومن جهته أشاد ” الحراري” بدورها البين في الحفاظ على ثروة النفط والغاز مصانة للأجيال القادمة.

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