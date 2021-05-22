خاص..بالتفاصيل والأرقام: المركزي يكشف لصدى شروعه تنفيذ مرحلة جديدة من خطته لتوفير السيولة

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن شروع المركزي في تنفيذ مرحلة جديدة من خطته في توفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية حيث وصلت شحنة سيولة جوا بقيمة 50 مليون دينار لمدينة سبها.

وبحسب المصدر يعمل المصرف على توفير جسر جوي أسبوعي لنقل شحنات سيولة لمدينة سبها ومدينة غات بالإضافة إلى نقل شحنات السيولة إلى مدينة غريان لتغذية فروع الجبل الغربي ، كما سيتم نقل شحنات من السيولة لمدينة الجفرة وغيرها من المناطق.

وبحسب المركزي ستشرع المصارف هذا الأسبوع في تنفيذ خطة المركزي لتغذية أقسام الاصدار والفروع باحتياجاتها من السيولة بكافة المناطق .

كما يجدد المصرف المركزي تأكيده على توفير مخزون كبير من السيولة لديه ولدى المصارف التجارية يلبي احتياجات زبائن المصارف التجارية طيلة الأشهر القادمة يفوق 4.5 مليار دينار .

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