المشري يؤكد إن المركزي اتبع سياسات خاطئة في ربوع البلاد .. ويوضح سبب عدم اعتماد الشكري كمحافظٍ له

قال المشري في لقاءٍ له عبر برنامج فلوسنا تم بثه مساء أمس السبت إن مصرف ليبيا المركزي ومحافظه الصديق الكبير يتبع سياسات خاطئة أثرت على كامل البلاد، وخاصةً على المنطقة الشرقية والجنوبية أيضاً وبشكلٍ أكبر، وحدوث هذه السياسات ناتج عن إقفال النفط من بعض الأطراف والعكس صحيح أيضاً، وأن الأصل في كل هذه الأخطاء هي المركزية الحاصلة على مستوى المؤسسات.

وحين سؤال المشري عن سبب عدم اعتماده لمحمد الشكري كمحافظٍ للمصرف المركزي تحدّث أنه عند تم اختياره لهذا المنصب طلب منه المجلس الأعلى للدولة تحويل مذكرة اعتماده من قبل مجلس النواب إليه، فقام الشكري مخالفاً للاتفاق السياسي بتجاوز هذا الأمر وتأدية اليمين القانونية أمام مجلس النواب دون اعتماده من مجلس الدولة.

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