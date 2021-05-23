بحضور أكثر من 1200 مشترك.. بداية فعاليات المعرض الليبي التونسي تحت اسم منتدى التوأم الاقتصادي نحو أفريقيا

تبدأ اليوم الاحد الموافق 23 مايو بالعاصمة طرابلس نشاطات المعرض الليبي التونسي الذي ينظمه مجلس الأعمال التونسي الأفريقي تحت إشراف وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، وبالشراكة مع إتحاد غرف التجارة والصناعة وغرفة سبها وغرفة طرابلس على وجه التحديد.

وذلك بفضاء معرض طرابلس الدولي، حيث ذكر رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي “أنيس الجزيري” أن المعرض الاول من نوعه يشهد مشاركة 170 مؤسسة و1200 مشارك تونسي، وقد تم حجز كل فضاء المعرض الضخم بالكامل، وتتواصل فعاليات المعرض على مدى ثلاثة أيام حتى 25 مايو، كما أشار الجزيري إلى أهمية هذا الحدث التجاري الضخم الذي يحيي الحركة التجارية بين البلدين، وتجارة العبور نحو بلدان افريقيا جنوب الصحراء.

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