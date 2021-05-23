مواصلات الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها التونسية

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ذكر مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات في حكومة الوحدة أن وزير المواصلات محمد الشهوبي وقع أمس السبت على مذكرة التفاهم مع وزير النقل واللوجستيك التونسي معز شقشوق.

وأوضح مكتب شؤون الإعلام أنه تم التنسيق على تشكيل عدة لجان مشتركة في مختلف أنماط النقل البحري والجوي والبري من أجل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف مكتب شؤون الإعلام في الوزارة أنه تم الاتفاق على إلغاء الحجر الصحي على المسافرين عبر الخطوط الجوية.

وكان وزير النقل و اللوجستيك التونسي معز شقشوق والوفد المرافق له قد وصل السبت على متن أول رحلة للطيران التونسي بعد انقطاع دام سبع سنوات.