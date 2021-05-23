وزارة النفط تبحث الحدود الدولية وانعكاسها على أعمال الاستكشاف

ناقش وزير النفط والغاز محمد عون، رفقة مستشار الوزير للشؤون الفنية الفيتوري إبراهيم الحاج وبحضور رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد الحراري، عددا من المواضيع المهمة المتعلقة بقطاع النفط.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث موضوع الحدود الدولية وانعكاساتها على نشاط استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وخصوصا فيما يتعلق بحدود ليبيا في المناطق البحرية.

من جهته ثمن عون الجهود الحثيثة التي تقوم بها لجنة الحدود البرية والبحرية برئاسة محمد الحراري، وذلك للحفاظ على ثروة النفط والغاز مصانة للأجيال القادمة، وفقا لبيان الوزارة.

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