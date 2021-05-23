رئيس المجلس الأعلى للدولة :الدينار الليبي تكاد سرعته تكون صفر

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” في لقاء له عبر برنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية: قمنا بتقديم إصلاحات اقتصادية متكامله ولم يتم إنجاز إلا فقرة واحدة منهم، وهي ما يتعلق بتغيير سعر الصرف ونزول الدينار في فتره وجيزه من ثمانيه إلى أربعة.

وأضاف بالقول: كان هناك خطة شاملة تشمل الصناديق السيادية والمشروعات الصغرى والمتوسطة وتشمل أيضاً موضوع تموين المصارف العملية الاقتصادية في ليبيا.

وأضاف “المشري” قائلاً : لا يوجد في العالم بأكمله اقتصاد مبنى على رجال الأعمال فالاقتصاد مبني على الائتمان الذي تديره المصارف وخلق النقود وسرعة دورانها، فعندما يبدأ الدينار يدور بسرعه يصبح وكأنه لدينا نقود أكثر ولكن للأسف الشديد الدينار الليبي تكاد سرعته تكون صفر.

وأشار أيضاً إلى أن هذه العوامل التي أدت إلى ركود اقتصادي تعتبر سلسلة من الاجراءات تتبعها مأساة الشعب ووقوف المواطنين في الطوابير.

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