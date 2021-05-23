بدءاً من اليوم.. تونس تستثنى الليبيين من الحجر الصحي وتشترط هذا الامر!

أعلن مطار مصراتة الدولي، إن تونس سوف تستثى الليبيين القادمين إليها من برنامج الحجر الصحي الذى تطبقه، وسيتم فقط الاكتفاء بتحليل كورونا، وذلك بدءا من اليوم.

وقال المطار في إيجاز صحفي السبت، المسافرين الكرام نحيطكم علما بانه اعتبارا من يوم الاحد 23/05/2021 تم استثناء الليبين من برنامج الحجر الصحي، يمكنكم السفر الآن الى تونس بتحليل كورونا فقط كما السابق “.

والتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، امس السبت، برئيس الحكومة التونسي السيد هشام المشيشي، والوفد المرافق له.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، كما تم التأكيد على أهمية تعميق التشاور السياسي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي