الدبيبة يفتتح المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة ” ونظيره التونسي “هشام المشيشي”، صباح اليوم الأحد بإفتتاح فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين، حيث أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي.

وقام الرئيسان بجولة داخل أروقة المعرض إطلع خلالها على ماتضمنته أجنحة المعرض من منتجات لعدد من الشركات في عدة قطاعات منها البناء والبنية التحتية والسياحة والمواد الغذائية.

ويذكر بأن أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات شاركت في فعاليات المعرض إلى جانب 1200رجل أعمال.

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