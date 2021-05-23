“النقد الدولي” يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6%

‬توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي 6 في المائة خلال العام الحالي، ومن ثم سيحقق نموا بنسبة 4.4 في المائة العام المقبل.

وبحسب تقرير الصندوق، فإن هذا التحسن ناجم عن توقع تحسن وتيرة التعافي العالمي بفضل برامج التطعيم ضد كورونا، كما أكد الصندوق في تقريره “أن آفاق اقتصادات دول العالم تتوقف ليس فقط على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات، ولكن أيضا على فاعلية السياسات الاقتصادية التي يتم تبنيها في ظل حالة الغموض الشديدة، التي يمكن أن تحد من الأضرار الدائمة الناجمة عن هذه الأزمة غير المسبوقة”.

وحذر الصندوق من احتمالية فشل هذا النمو الطفيف في حال فشلت اللقاحات في وقف انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا

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