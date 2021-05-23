إدارة “الخليج العربي” تتطلع على آثار الحريق الناشب بحقل السرير

‬اطلع رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي أشرف محمد العبار، رفقة عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالشركة وعدد من الأعضاء، على مكان حادث الحريق في مصفاة حقل السرير النفطي.

وخلال الجولة التفقدية عقد اجتماع مع مراقب الحقل وبعض الوظائف الإشرافية المعنية، تخلله تقديم شرح واف عن الحادث وأسبابه والنقص في قطع الغيار اللازمة للحقل والتي تمكن من القيام بأعمال الصيانة المطلوبة للمعدات والمنشآت في موعدها.

ومن جهته أكد العبار على ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة للحقل في أسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة قيام إدارة الصيانة بإجراء الصيانة بجميع أنواعها لجميع المنشآت والمعدات والأجهزة في أوقاتها وإعداد قوائم بقطع الغيار المطلوبة.

وشارك في الجولة كل من عضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات والشؤون الفنية ومدير إدارة الصيانة ومدير إدارة المصافي ومدير إدارة الشؤون الفنية ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة ومدير إدارة الإمداد ومدير إدارة النقل ومدير إدارة الأمن الصناعي ومنسق أمانة سر لجنة الإدارة ومراقب حقل السرير.

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