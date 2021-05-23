خالد المشري :الصديق الكبير أخطأ في سياسة توزيع الإعتمادات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” في لقائه مع قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية “الصديق الكبير أخطأ في عدة أشياء ومن ضمنها سياسة توزيع الإعتمادات وللتأكيد رأيت بعيني أعضاء في البرلمان ورؤساء لجان في البرلمان يقومون بفرز الإعتمادات مع الشخص المسؤول عن هذا في مصرف ليبيا المركزي”.

وأضاف قائلاً أن جزء من عرقلة الإصلاحات الاقتصادية كان من الحكومة في كثير من الأشياء وعلى سبيل المثال استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي.

وبخصوص ترشيحه للانتخابات القادمة قال المشري ” أنا إلى الآن أقوم بدراسة إمكانية ترشحي للإنتخابات وهذا يعتمد على حسب الإنتخابات والأجواء العامة لها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية