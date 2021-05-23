محمد عون يؤكد على استعداد الوزارة لتقديم الدعم لمدينة الرحيبات

اجتمع وزير النفط والغاز “محمد عون” يوم أمس السبت مع عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الرحيبات، ومنسق المجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى عضو المجلس البلدي الرحيبات .

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعاني منها مدينة الرحيبات وإمكانية دعم الوزارة للمدنية من خلال برامج التنمية المستدامة كالدعم لمستشفى الكلى، وتوفير المعدات الطبية الخاصة به.

ونوقش أيضاً استكمال المشاريع المتوقفة التى من شأنها الحد من النقص الحاد في مياه الشرب، وكذلك حلحلة مشاكل الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية .

ومن جهته أكد عون على استعداد الوزارة لتقديم الدعم لمدينة الرحيبات وإيجاد الحلول التى من شأنها أن ترفع المعاناة عن المواطنين .

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