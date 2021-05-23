محمد عون يؤكد على حرصه على تطبيق برامج التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المدينة

عقد وزير النفط والغاز “محمد عون” يوم أمس السبت اجتماعاً مع عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراته ورئيس حكماء وأعيان المدينة وذلك من أجل الوقوف على المشاكل التى تعاني منها المدينة واستعراض الحلول المناسبة لها .

نوقش خلاله معاناة المواطنين في المدينة من مشاكل التلوث البيئي التى قد تنتج عن مجمع مليته الصناعي، ومصفاة الزاوية مما يسبب ضرر للمدينة وللمدن المجاورة لهذه المنشأت ، وأيضاً امكانية دعم الوزارة للبلدية من خلال برامج التمنية المستدامة، وذلك باستكمال المستشفى القروي بمنطقة الطويلة، وتجهيز صالة رياضية لذوي الإحتياجات الخاصة، إضافة إلى تقديم الدعم لكلية العلوم بالمدينة، ودمج الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية.

وفي الختام أكد عون بأن الوزارة ستعمل بكل الإمكانيات المتاحة من أجل حلحلة هذه المشاكل ، منوهاً إلى قيام وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع وزارة البئية من أجل دراسة وتقييم حالات التلوث إن وجدت ومعالجتها .

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