رئيس حكومة الوحدة الوطنية يفتتح المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي بطرابلس

طرابلس 23 مايو 2021 (وال)- افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة نظيره التونسي هشام المشيشي صباح اليوم الأحد، فعّاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي بطرابلس.

هذا وقد حضر مراسم الافتتاح المنتدى عدد من الوزراء بالبلدين، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي، حيث قام الرئيسان بجولة داخل أروقة المعرض، اطلعا خلالها على ما تضمنته أجنحة المعرض من منتجات لعدد من الشركات في عدة قطاعات، منها البناء والبنية التحتية والسياحة والمواد الغذائية.

يذكر أن أكثر من (170) شركة من مختلف القطاعات، تشارك في فعّاليات المعرض إلى جانب (1200) رجل أعمال تونسي. (وال) س خ/ ر ت

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