وزارة المواصلات تعفي المسافرين القادمين من المطارات الليبية إلى التونسية من تطبيق إجراءات الحجر الصحي الإجباري

طرابلس 23 مايو 2021 (وال)- أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، عن إعفاء المسافرين القادمين من المطارات الليبية إلى التونسية، من تطبيق إجراءات الحجر الصحي الإجباري وذلك ابتداء من 24 مايو 2021 الحالي.

وقالت الوزارة في بيان عاجل – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن قرار الإعفاء يرافقه مواصلة العمل بالبروتوكول الصحي المشترك المبرم بين البلدين، والمتعلق بالإجراءات الثنائية للحماية من فيروس كوفيد – 19 ، عبر تقديم تحليل سلبي PCR، وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء حرصًا على عدم اختلاط المسافرين القادمين من المطارات الليبية ببقية المسافرين بمطار قرطاج الدولي، ولضمان تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة، فقد قررت السلطات التونسية استقبال الرحلات القادمة من ليبيا بالمحطة رقم “2”. (وال) س خ/ ر ت

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