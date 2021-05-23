رئيس اللجنة المالية بالنواب يتوقع اعتماد مشروع الميزانية خلال جلسة غد الإثنين

طرابلس 23 مايو 2021 (وال)- توقع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ” عمر تنتوش ” اعتماد مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة خلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد غد الإثنين.

وأكد ” تنتوش ” على أن مشروع الميزانية سيُطرح على مجلس النواب للتصويت مباشرة، ولن تُراجعه لجنة المالية مجددًا.

وأشار إلى أن الحكومة أخذت بكل الملاحظات قبل إحالة الميزانية، وقد أحالتها مفصّلةً كما طلبنا منها، مؤكدًا بأن معظم انطباعات أعضاء مجلس النواب حول الميزانية كانت إيجابية.

وأوضح بأن الحكومة تحتاج إلى الكثير من النفقات لحساسية المرحلة الراهنة، ونحن في لجنة المالية بالمجلس نتفهم ذلك.

من جهة أخرى نفى ” تنتوش ” وجود خلاف حقيقي بين رئيس المجلس المستشار ” عقيلة صالح ” ونائبه الأول ” فوزي النوري “، مشيرًا إلى أن الاختلاف بينهما يتمحور حول آلية الدعوة إلى جلسة المجلس.

وأكد بأن هذا الاختلاف في الآراء لن يؤثر على الجلسة التي ستُعقد غدًا الإثنين، متوقعًا بأن تبلغ هذه الجلسة النصاب القانوني التي سيتم خلالها إقرار الميزانية. (وال)

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