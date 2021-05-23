الحويج: المعرض الليبي التونسي بداية لشراكة هدفها رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين

قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، خلال كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى والمعرض الليبي التونسي، إن هذه البادرة بداية لشراكة طويلة المدى تهدف إلى تعزيز ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع الاستثمار وعقد اتفاقيات عدة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في منشور على صفحتها بفيسبوك، إن الحويج جدد دعوته للجانب التونسي، لدعم الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ وتفعيل المناطق الحرة زوارة ومصراته وطبرق الواقعة ضمن مناطق تجارة العبور، مؤكداً أهمية دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية أمام رجال الأعمال وحركة المواطنين بين البلدين عبر كافة المنافذ.

هذا ويهدف المعرض الذي تم افتتاحه اليوم ويتضمن معرضا تجاريا مشتركا بين ليبيا وتونس، بحسب وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تشجيع الاستثمار بالسوق الليبي والتونسي ودعم الصادرات المحلية وتحفيز التبادل التجاري وعقد الاتفاقيات والتشبيك بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين وفتح أسواق نحو إفريقيا.

وأفادت الوزارة في منشورها بأن وفدا وزاريا يترأسه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، قد شاركوا في افتتاح المعرض، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير عام مركز تنمية الصادرات ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي ولفيف من الخبراء والباحثين والمهتمين.

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