إتفاق تونسي ليبي لتطوير شبكة الطرق بين البلدين

عقد اجتماع اليوم الأحد بديوان وزارة المواصلات بين وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي ووزير التجهيز بجمهورية تونس كمال الدوخ .

و يأتي هذا الاجتماع ضمن الزيارة التى يقوم بها رئيس الوزراء للحكومة التونسية لدولة ليبيا هذه الأيام في إطار تنشيط آفاق التعاون في كافة المجالات .

تم خلال هذا الاجتماع التشديد على ضرورة دفع عجلة التعاون وبالأخص في مجال تطوير شبكة الطرق بين البلدين وتكوين شبكة طرق تربط في المرحلة الأولى الدولتين بشبكة طرق ممتازة لخدمة مواطني البلدين ومن ثم ربط هذه الشبكة بدول أفريقيا .

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