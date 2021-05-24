مصرف الصحاري عين زاره يعلن استعداده فتح حسابات جارية وفق الضوابط المعمول بها

طرابلس 24 مايو 2021 ( وال ) – أعلن مصرف الصحاري عين زاره الأحد، للسادة المواطنين استعداده لفتح الحسابات الجارية للأفراد وفق الضوابط المعمول بها .

ودعا المصرف في بيان له الراغبين في فتح حساب جاري زيارة المصرف بمقره الكائن بعين زاره مقابل جامعة طرابلس قاطع ب ” جامعة ناصر سابقا ” .

واشترط المصرف في بيانه على الراغبين في فتح حساب جاري الحضور الشخصي لفاتح الحساب واصطحاب صورة من جواز سفر أو إثبات هوية للمعني إضافة إلى صورة من الرقم الوطني وصورتين شخصيتين.

وأكد المصرف بأن فتح الحساب الجاري سيتم في نفس اليوم كما سيتم إصدار بطاقة النقود الممغنطة ( تداول ) للراغب في فاتح الحساب التي تمكن حاملها من السحب النقدي بها من آلات السحب الذاتي بالمصرف . (وال)

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