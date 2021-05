وزير الاقتصاد: نهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تونس

شارك وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أمس الأحد، في افتتاح المنتدى والمعرض الليبي التونسي على أرض معرض طرابلس الدولي، بحضور وفد وزاري يترأسه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبمشاركة رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، وعدد من وزراء الحكومة.

ويستمر المنتدى حتى 25 مايو الجاري، بتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها ومجلس رجال الأعمال التونسي الأفريقي ويتضمن معرض تجاري مشترك بين دولتي ليبيا وتونس يهدف الى تشجيع الإستثمار بالسوق الليبي والتونسي ودعم الصادرات المحلية وتحفيز التبادل التجاري وعقد الإتفاقيات والتشبيك بين الشركات ورجال الأعمال بالبلدين وفتح أسواق نحو أفريقيا.

وأشار السيد الوزير خلال كلمة ألقاها في الإفتتاح أن المنتدى والمعرض الليبي التونسي بداية لشراكة طويلة المدى تهدف الى تعزيز ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع الإستثمار وعقد إتفاقيات عدة منها في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

كما جدد السيد الوزير دعوته الى الجانب التونسي بدعم الفاعلين الإقتصاديين بالبلدين من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والمساهمة في تنفيذ وتفعيل المناطق الحرة زوارة، مصراته، طبرق الواقعة ضمن مناطق تجارة العبور مؤكداً على أهمية دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية أمام رجال الأعمال وحركة المواطنين بين البلدين عبر كافة المنافذ.

وقد حضر الإفتتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة ومدير عام مركز تنمية الصادرات ورئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمدير التنفيذي لإتحاد الصناعة الليبي ولفيف من الخبراء والباحثين والمهتمين.

