«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار (الاثنين 24 مايو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 24 مايو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.4563 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.4317 دينار، والجنيه الاسترليني 6.3087 دينار، والليرة التركية 0.5303 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.1882 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2132 دينار، والدينار التونسي 1.6295 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 24 مايو 2021:

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