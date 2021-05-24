النائب أبوبكر سعيد: يجب الوقوف مع تونس في أزمتها الاقتصادية

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد إن تونس تمر بظروف اقتصادية صعبة يجب الوقوف معها ومساندتها دون أي تردد.

وأضاف سعيد عبر حسابه على “فيسبوك” أن تونس دولة شقيقة وجارة مواقفها دائمًا مميزة، ساندت ليبيا في أصعب ظروفها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن افتتاح المعرض الليبي التونسي بمشاركة 150 شركة خطوة مميزة، يجب أن تتبعها خطوات لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قال إن ليبيا وتونس ستفعلان الاتفاقيات المشتركة بينهما لتعزيز الحركة التجارية والبشرية بينهما.

وأضاف الدبيبة، في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي هشام المشيشي، الذي زار العاصمة طرابلس لمدة يومين، أن الحكومتين وقعتا اتفاقية متعددة البنود لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين البلدين.

وأفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه طلب من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها، وإن تونس أبدت حسن النية في هذا الشأن.

وأكد الدبيبة على أن تونس كانت دوما راعية للحوار ودافعة باتجاه السلم في ليبيا، كما أكد أنها لن تترك وحيدة في مواجهة أزمتها الاقتصادية.

وذكر رئيس الحكومة إلى أنه تحدث مع المشيشي بشأن تسهيل إجراءات السفر ومنح الليبيين مزيدا من التسهيلات، كما طلب بضرورة فتح الحدود وإزالة القيود بين ليبيا وتونس وأن تتطابق مصالح البلدين.

من جانبه أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إن كل ما يمس أمن ليبيا واستقرارها يمس تونس.

وقال المشيشي:” تونس ستضع خبراتها في مجالات عديدة لمساعدة ليبيا”، مؤكدًا أن حكومته ستعمل على تسهيل كافة العقبات أمام الليبيين في تونس.

يشار إلى أن عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن الشاطر، دعا إلى منح مساعدة من النفط ومشتقاته إلى تونس وفتح مجالات التبادل التجاري معها بشكل عاجل للتخفيف من وطأة المعاناة الاقتصادية التي تمر بها.

وقال الشاطر، في تغريدة على تويتر:” أدعو اتحاد عام غرف التجارة الليبي لعقد لقاءات مع نظيره التونسي لتحديد حزمة من الإجراءات العاجلة من ضمنها منح مساعدة من النفط ومشتقاته وتسريع توسيع التبادل التجاري وإعطاء الأولوية للعمالة التونسية كإجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة معاناة الاقتصاد التونسي”.

وأضاف : “الشقيقة تونس تمر بأزمة مالية خانقة. أتمنى أن يتواصل السيد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع الحكومة التونسية، لبحث ما يمكن أن نقدمه لها في هذه الظروف الصعبة”.

وقال عضو المجلس الأعلى : “التونسيون لهم مواقف مشرفة معنا عندما المت بنا النائبات. لا تخذلوا اخوتنا، فالشقيق وقت الضيق”.