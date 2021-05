أسعار النفط تُعوض بعض خسائر الأسبوع الماضي

عوضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعض خسائر الأسبوع الماضي، بسبب عقبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وبحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 38 سنتا بما يعادل 0,6% إلى 66,82 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63,96 دولار للبرميل، بزيادة 38 سنتا أو 0,6%.

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن استعداد الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن في بلاده.

لكن رئيس البرلمان الإيراني قال، أمس الأحد، إن اتفاق المراقبة الذي استمر 3 أشهر بين طهران وجهة الرقابة على الأنشطة النووية التابعة للأمم المتحدة قد انتهى، وإن حصولها على صور من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية سيتوقف.

وقال دبلوماسيون أوروبيون الأسبوع الماضي إن الإخفاق في الاتفاق على تمديد اتفاق المراقبة سيحدث أزمة للمحادثات غير المباشرة الأوسع نطاقا بين واشنطن وطهران بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. ومن المقرر أن تستأنف تلك المحادثات في فيينا هذا الأسبوع.

من جهتهم أعلن محللون من “غولدمان ساكس” أنه حتى مع استئناف محتمل للصادرات الإيرانية، فإن بواعث ارتفاع أسعار النفط لا تزال قائمة بسبب زيادة الطلب العالمي على اللقاحات.

