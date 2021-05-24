الكبير يلتقي محافظ البنك التونسي

أخبارليبيا24

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي على هامش زيارة رئيس وزراء الحكومة التونسية إلى طرابلس.

وركز الاجتماع أمس الأحد على بحث الملفات المشتركة في الجانبين المالي والمصرفي بما يخدم مصالح البلدين وأوجه التعاون المشتركة.

وزار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي طرابلس والتقى خلال الزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأكد الدبيبة أنه تم توقيع اتفاقية متعددة البنود مع الجانب التونسي لتسهيل التبادل التجاري والسفر بين البلدين، لافتًا إلى أنه طلب من تونس إعادة الأموال الليبية المحجوزة لديها، وإن تونس أبدت حسن النية في هذا الشأن.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على أن تونس كانت دوما راعية للحوار ودافعة باتجاه السلم في ليبيا، كما أكد أنها لن تترك وحيدة في مواجهة أزمتها الاقتصادية.

وقال الدبيبة إنه تحدث مع المشيشي بشأن تسهيل إجراءات السفر ومنح الليبيين مزيدا من التسهيلات، كما طلب بضرورة فتح الحدود وإزالة القيود بين ليبيا وتونس وأن تتطابق مصالح البلدين.