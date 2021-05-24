الحويج: المنتدى والمعرض الليبي التونسي بداية لشراكة طويلة المدى

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قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إن المنتدى والمعرض الليبي التونسي بداية لشراكة طويلة المدى تهدف الى تعزيز ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف الحويج خلال افتتاح المنتدى أمس الأحد على أرض معرض طرابلس الدولي أن هذا المنتدى يهدف إلى تشجيع الاستثمار وعقد اتفاقيات عدة منها في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

وجدد وزير الاقتصاد والتجارة دعوته إلى الجانب التونسي بدعم الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في تنفيذ وتفعيل المناطق الحرة زوارة، مصراته، طبرق الواقعة ضمن مناطق تجارة العبور.

وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية والمصرفية أمام رجال الأعمال وحركة المواطنين بين البلدين عبر كافة المنافذ.

وشهد معرض طرابلس الدولي أمس الأحد افتتاح المنتدى والمعرض الليبي التونسي الذي يستمر حتى 25 مايو 2021 م بتنظيم غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها ومجلس رجال الأعمال التونسي الأفريقي.

يتضمن المنتدى معرض تجاري مشترك بين دولتي ليبيا وتونس يهدف الى تشجيع الاستثمار بالسوق الليبي والتونسي ودعم الصادرات المحلية وتحفيز التبادل التجاري وعقد الاتفاقيات والتشبيك بين الشركات ورجال الأعمال بالبلدين وفتح أسواق نحو أفريقيا.