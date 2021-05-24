“الكبير” يبحث تعزيز السياسة المالية والنقدية مع تونس

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي.

وعقد الطرفان اجتماعًا مُوسّعًا، على خلفية زيارة رئيس وزراء الحكومة التونسية، إذ بحث الحضور الملفات المشتركة في الجانبيْن المالي والمصرفي؛ لتعزيز السياسة المالية والنقدية بين الجانبيْن.

يُشار إلى أن الصديق الكبير شارك في الاجتماع، الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، وبحضور عدد من الوزراء بالحكومتيْن، إضافةً إلى رؤساء الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية، ورجال الأعمال التونسيين.

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