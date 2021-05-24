اقتصاد

“الكبير” يبحث تعزيز السياسة المالية والنقدية مع تونس

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي.

وعقد الطرفان اجتماعًا مُوسّعًا، على خلفية زيارة رئيس وزراء الحكومة التونسية، إذ بحث الحضور الملفات المشتركة في الجانبيْن المالي والمصرفي؛ لتعزيز السياسة المالية والنقدية بين الجانبيْن.

يُشار إلى أن الصديق الكبير شارك في الاجتماع، الذي عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية بمقر مجلس الوزراء في طرابلس، وبحضور عدد من الوزراء بالحكومتيْن، إضافةً إلى رؤساء الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية، ورجال الأعمال التونسيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك