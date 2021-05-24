شركة الجوف للتقنية النفطية تعقد اجتماعاً لمناقشة جملة من المواضيع

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة الجوف للتقنية النفطية “مجدي جبريل الدرسي” اليوم الإثنين، مع عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية “خالد الدينالي” وبحضور مدير إدارة الشؤون المالية ومستشار الإدارة ورؤساء الأقسام بالإدارة المالية .

تم خلال الاجتماع مناقشة سير عمل الإدارة ومتابعة الميزانيات واقفالها، وكذلك تحصيل المديونيات من الشركات المشغلة، بالإضافة إلى الحسابات العامة للشركة واعداد والإسراع بالمرتبات.

ومن جهته أكد عضو لجنة الإدارة للشؤون الإدارية والمالية على أن الإدارة المالية تعمل على الإيفاء بكافة التزاماتها بكل دقة .

ومن جهة أخرى أشاد رئيس لجنة الإدارة للشركة بعمل الإدارة المالية وحرصهم على أعمالهم الموكلة لهم في هذه الظروف المالية الصعبة.

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