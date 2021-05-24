ميناء مصراتة يستقبل 3,300 سيارة قادمة من كوريا

وصلت إلى أرصفة ميناء مصراتة البحري، العديد من البواخر المُحمّلة بالحاويات المتنوعة، والسيارات.

وبحسب ما أفادت به المنطقة الحرة مصراتة، في بياناتها؛ فقد وصلت السفينة “أي أس فريا”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 191 حاوية بضائع، وسلع مختلفة.

كما استقبل الميناء السفينة “ألوبو” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الدليل”، وعلى متنها 48 حاوية سلع مختلفة، قادمةً من إيطاليا وتركيا، إلى جانب وصول سفينة أخرى تابعة للوكيل الملاحي “الفُلك المشحون”، وعلى متنها 3,300 سيارةً قادمةً من كوريا.

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