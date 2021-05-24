اقتصاد

بعد فتح الاقتصاد.. توقعات بزيادة الإنفاق في أوروبا بنسبة 11%

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت بيانات حديثة توقّع زيادة الإنفاق في أوروبا بنسبة 11 % تقريبًا، وفي الولايات المتحدة بنسبة 7 %؛ على خلفية إعادة فتح الاقتصادات التي أغلقت بسبب “كورونا”.

وبحسب البيانات التي نشرها بنك “يو بي إس” السويسري؛ فإن المستهلكين الأوروبيين ادخروا نحو 700 مليار يورو إضافيةً، خلال فترة فيروس “كورونا” مُتوقّعًا زيادة الإنفاق الاستهلاكي أكثر في أوروبا، بعد رفع القيود المفروضة بسبب “كورونا”.

البنك؛ توقّع، أيضًا، أن يُحقّق الإنفاق على خدمات اللقاحات والسياحة والمطاعم والرعاية الصحية؛ النسبة الأكبر من الزيادة، ومن ثم تأتي زيادة الإنفاق على السيارات والوقود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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