وزير الحكم المحلي يبحث سبل التعاون المشترك مع وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة التونسي .

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ” بدر الدين التومي ” اليوم الإثنين اجتماعاً، مع وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة التونسي ” كمال الدوخ ” ، ورئيس الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية ” المنذر بوسنينة “.

تناول الاجتماع مناقشة وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الحكم المحلي وكذلك التنسيق في مسار اللامركزية والقائمين عليها بين البلدين، كما ت أيضا بحث أوجه التعاون اللامركزي المباشر بين البلديات في المجالات الفنية وبإشراف مباشر من الوزارتين بعد اعتماد مفهوم التوأمة بشكل فعال وتفعيل البرامج والمشروعات الحالية بين وازن و دهيبة وبن قردان والسرس .

ومن جهته أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة بالإنابة التونسي على استعداد تونس لمساعدة الجانب الليبي في عمليات إرساء الجباية المحلية بالبلديات الليبية والجوانب القانونية والإجراءات الفنية .

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