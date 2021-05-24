“عون”: سندعم المناطق المجاورة للمنشآت النفطية

ناقش وزير النفط والغاز، محمد عون، مع عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراتة، المشاكل التي تعاني منها المدينة، ووضع الحلول المناسبة لها.

كما تطرق الاجتماع إلى مشاكل التلوث البيئي الناتجة عن مجمع مليتة الصناعي، ومصفاة الزاوية، والآثار المترتبة على ذلك، إضافةً إلى بحث إمكانية دعم الوزارة للبلدية من خلال برامج التنمية المستدامة، وذلك باستكمال المستشفى القروي بمنطقة الطويلة، وتجهيز صالة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافةً إلى تقديم الدعم لكلية العلوم بالمدينة، ودمج الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية.

بدوره، أكد “عون” أن الوزارة ستقدّم كل ما هو متاح لحلحلة هذه المشاكل، وتقديم الحلول العاجلة لها، بما يرفع المعاناة عن المواطنين القاطنين بالقرب من المنشآت النفطية.

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