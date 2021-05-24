اجتماع مشترك لاستعراض المسار الاقتصادي

اجتمع الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية بما في ذلك منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ريزدون زينينغا” إلى جانبه السفير المصري “محمد أبو بكر” وأيضا المبعوث الخاص الأمريكي السفير “ريتشارد نورلاند” وسفير الاتحاد الأوربي “خوسيه ساباديل” مع حكومة الوحدة الوطنية وبحضور وفد رفيع المستوى من وزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط والخارجية ومكتب رئاسة الوزراء .

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض المسار الاقتصادي وكذلك بحث سبل التعاون بشأن المضي قدماً بالإضافة إلى القضايا التي نوقشت أهمية الإسراع في اعتماد الميزانية الوطنية لعام 2021، كما اتفق جميع المشاركين على أهمية الحفاظ على الزخم الذي تحقق في المسار الاقتصادي، وأيضا مواصلة وضع السياسات الحيوية والمضي قدماً في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية

والجدير بالذكر أكد المشاركون على ترابط المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية لعملية برلين وأهمية إحراز التقدم بشكل متوازٍ في جميع المسارات؛ والاتفاق على أن يعقب هذا الاجتماع مناقشات على المستوى الفني لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وذلك قبل مؤتمر برلين الوزاري الثاني بشأن ليبيا في 23 حزيران/ يونيو 2021، بما في ذلك إمكانية عقد اجتماع يحضره الأعضاء شخصياً للاتفاق على خطة عمل قابلة للتنفيذ .

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