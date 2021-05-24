رسميًا.. إدارة شركة البنية للاستثمار تتسلّم مهامها

جرت مراسم التسليم والتسلّم بين رئيس مجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات السابق وائل عيسى، ورئيسها الجديد عاطف الأحرش، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب.

وفي هذا الصدد؛ أكد “قرقاب” على ضرورة استغلال أصول مشاريع شركة البنية، وفتح أبواب الاستثمار المباشر في جميع أنحاء ليبيا؛ وذلك لتنمية دائمة للبنى التحتية والنهوض بقطاع الاتصالات؛ كي تواكب مراحل تنمية الاقتصاد الوطني وخصائصه البنيوية والاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة.

وشدّد على الإدارة الجديدة للشركة؛ الإسراع بإعداد خطة استراتيجية وميزانية تقديرية؛ لعرضها، خلال اجتماع الجمعية العمومية، المُزمع عقده في القريب العاجل.

وبحسب ما ذكرته الشركة القابضة للاتصالات في بيانها؛ فإن شركة البنية تعدّ إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات، وتتمثّل نشاطاتها في الاستثمار وبناء وتشييد وصيانة وتشغيل منشآت البنى التحتية من الشبكات الرئيسة والفرعية اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات في جميع أنحاء ليبيا.

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