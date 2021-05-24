بعد سقوط قوي.. بتكوين تعود للارتفاع

بعد أن فقدت عملة بتكوين 50%من قيمتها أمس الأحد مقارنة مع بلوغ ذروة تداولها في أبريل الماضي عند 64.9 ألف دولار، عادت للارتفاع في آخر تعاملات اليوم الاثنين عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، لتُسجل 37.6 ألف دولار.

وتعرضت العملات الرقمية إلى الضغط من قبل إجراءات المركزي الصيني والفدرالي الأمريكي.

وعلّقت أغلب الشركات الشهيرة التي تتخذ من بكين مقراً لها أعمالها اليوم الاثنين، لحين البت في الأمر ودراسة تداعيات الإجراءات الصينية، حيث يستحوذ البلد الآسيوي على ما نسبته 65% من إجمالي التعدين في العالم.

وأوقفت الصين في نهاية الأسبوع الماضي عمليات السداد بالعملات الرقمية، ووصفتها بأنها تحمل مخاطر كبيرة على المستثمرين فيها.

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