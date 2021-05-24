الغويل: العمل مستمر لزيادة حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتونس

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل استمرار العمل لزيادة حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتونس، الذي سيسهم في حل جزء من التحديات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد للدولتين.

وأضاف الغويل في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أنهم يهدفون إلى تمهيد الطريق لإيجاد بيئة استثمارية لتحقيق التكامل الاقتصادي من أجل تنشيط وتشجيع مقومات السياحة، بما يعزز قيم الشراكة ويسمح لليبيا وتونس بأداء دور اقتصادي مهم.

وقال الغويل إن التكامل الاقتصادي الليبي- التونسي له أهمية كبيرة بشأن زيادة التعاون الوثيق في الشؤون الاقتصادية، مما ينعكس إيجابياً على التعاون المشترك لتوفير الأموال اللازمة، لتصبح من العوامل المساعدة لاستثمار الموارد المتاحة.

وبشأن أبرز مجالات التعاون، أوضح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أنه من المرتقب أن تزداد وتيرة العمل على رفع نسب الصادرات والواردات منها، أوضح الوزير أن أبرزها مجال الزراعة والبناء وقطاع الصحة، والتجارة والسياحة.

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