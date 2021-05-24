النواب يكشف تعليق جلسته إلى الغد .. ويوضح تفاصيل ما حدث اليوم

قال المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق أن جلسة اليوم خصصت لبندين البند الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م ، و البند الثاني المناصب السيادية ، حيث تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على السادة الأعضاء .

وبحسب بليحق فقد قرر المجلس اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم ( 4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة و قانون الجامعات وعدد من القوانين التي أصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعينهم مؤخرا .

ووفقاً لبليحق فإن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما اقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.

وأفاد أنه قد وصل رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك اجراء بخصوص المناصب السيادية، وكذلك شهدت جلسة اليوم التأكيد على اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في انجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة.

كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من اجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية ، وبذلك علقت الجلسة إلى غدا الثلاثاء .

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