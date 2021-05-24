النائب العام يناقش المسائل المتصلة بحالة المهجرين

عقد النائب العام ” الصديق الصور اليوم الاثنين الموافق 24 مايو 2021 اجتماعاً، مع وزير الدولة لشئون المهجرين وحقوق الإنسان.

تناول الاجتماع مناقشة المسائل المتصلة بحالة المهجرين بالداخل والأفعال الماسة بحقوقهم، وكذلك ضرورة إتخاد الإجراءات الكفيلة بحمايتها، بالإضافة إلى الوقائع الماسة بحقوق الانسان وعلى وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية السجناء والمحتجزين.

و كذلك كيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين الداخلية والصكوك الدولية لحمايتها ومتابعة التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات المعنية بهذا الملف للوقوف على ماورد بها ومعالجتها واتخاذ الاجراءات التي توجبها التشريعات النافذة.

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