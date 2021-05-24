ضمنها اقفال حسابات مؤسسة النفط ..شكشك يناقش مع عون عدد من المواضيع الهامة

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك اليوم اجتماعاً مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من المسؤولين بالديوان .

حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالقطاع، والمتمثلة في قفل حسابات المؤسسة الوطنية للنفط وتطوير نظم الإفصاح والشفافية ومتابعة اجراءات تكليف مؤسسة دولية لمراجعة حسابات المؤسسة .

كذلك تفعيل وإرساء نظم الحوكمة بقطاع النفط، وذلك بما يمنح الوزارة الاضطلاع بدورها، من خلال عقد الاجتماعات السنوية لشركات القطاع تحقيقا لمبدأ المساءلة الفعالة والذي يعد من أهم أسس الحوكمة، الذي لن يتأتى إلا عن طريق قوائم مالية معدة وفق أعلى مستوى من المعايير.

وتناول الاجتماع بعض الملفات الهامة التي تمس نشاط القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معالجتها، والاتفاق على المتابعة الدورية لمدى التقدم في معالجة الملاحظات.

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