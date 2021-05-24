اقتصاد

اجتماع “ليبي دولي” يؤكد أهمية الإسراع في اعتماد الميزانية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، بحضور منسق البعثة الأممية ريزدون زينينغا، مع عدد من وزراء حكومة الوحدة، المسار الاقتصادي وتحديد مجالات التعاون قبيل مؤتمر برلين الثاني في شأن ليبيا، والمرتقب عقده في يونيو المقبل.

وناقش اللقاء الذي حضره أيضا المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند وسفيرا الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل والمصري محمد أبو بكر، ووزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط والخارجية، وضع السياسات الحيوية، والمُضي في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا، وأكدوا أهمية الإسراع في اعتماد الميزانية الوطنية لعام 2021.

ووفق بيان للبعثة الأممية، فقد أكد المشاركون ترابط المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية لعملية برلين وأهمية إحراز التقدم بشكل متوازي، واتفقوا على متابعة المناقشات على المستوى الفني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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