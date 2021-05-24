اجتماع “ليبي دولي” يؤكد أهمية الإسراع في اعتماد الميزانية

بحث الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، بحضور منسق البعثة الأممية ريزدون زينينغا، مع عدد من وزراء حكومة الوحدة، المسار الاقتصادي وتحديد مجالات التعاون قبيل مؤتمر برلين الثاني في شأن ليبيا، والمرتقب عقده في يونيو المقبل.

وناقش اللقاء الذي حضره أيضا المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند وسفيرا الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل والمصري محمد أبو بكر، ووزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط والخارجية، وضع السياسات الحيوية، والمُضي في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا، وأكدوا أهمية الإسراع في اعتماد الميزانية الوطنية لعام 2021.

ووفق بيان للبعثة الأممية، فقد أكد المشاركون ترابط المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية لعملية برلين وأهمية إحراز التقدم بشكل متوازي، واتفقوا على متابعة المناقشات على المستوى الفني.

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