صحيفة بريطانية : تركيا تدرب خفر السواحل الليبي للتعامل مع أزمة المهاجرين في أوروبا

قالت صحيفة The Times البريطانية اليوم الإثنين إن تركيا تقوم حاليًا بتدريب خفر السواحل الليبي لمساعدتها على اعتراض قوارب اللاجئين والمهاجرين المتجهة إلى أوروبا.

ووفقًا لصحيفة البريطانية ، ساعدت سفينة تابعة للبحرية التركية قبالة سواحل مدينة الخمس في إنقاذ زورق كان يحمل 97 مهاجراً في وقت سابق من هذا الشهر ، قبل تسليمهم إلى خفر السواحل الليبي.

وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن هذه العملية وغيرها مثلها هي جزء من برنامج تركيا لتدريب خفر السواحل الليبي والجيش والذي يخدم غرض تحسين القوات الليبية الموحدة حديثًا والحفاظ على وجود نفوذ تركي طويل الأمد في البلاد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية