شكشك وعون يبحثان قفل حسابات الوطنية للنفط وتطوير نظم الشفافية

بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك مع وزير النفط والغاز محمد عون مسألة قفل حسابات المؤسسة الوطنية للنفط وتطوير نظم الإفصاح والشفافية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة تكليف مؤسسة دولية لمراجعة حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، وتفعيل وإرساء نظم الحوكمة بقطاع النفط، بما يمنح الوزارة الاضطلاع بدورها.

وأكد شكشك وعون أهمية عقد الاجتماعات السنوية لشركات القطاع تحقيقا لمبدأ المساءلة الفعالة والذي يعد من أهم أسس الحوكمة، والذي يأتي عن طريق قوائم مالية معدة بدقة.

واستعرض الاجتماع بعض الملفات الهامة التي تمس نشاط القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معالجتها، والاتفاق على المتابعة الدورية لمدى التقدم في كل هذه الملفات.

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