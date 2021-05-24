مجموعة العمل الاقتصادية المعنية بليبيا تؤكد على ترابط مسارات عملية برلين وأهمية اعتماد الميزانية

أخبار ليبيا24

أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية بما في ذلك منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ترابط المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية لعملية برلين وأهمية إحراز التقدم بشكل متوازٍ في جميع المسارات، كما أكدوا على أهمية الإسراع في اعتماد الميزانية الوطنية لعام 2021

جاء ذلك في اجتماع عقده الأحد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية الخاصة بليبيا لاستعراض المسار الاقتصادي وبحث التعاون بشأن سبل المضي قدماً، في حضور وفد رفيع المستوى لحكومة الوحدة الوطنية من وزارات الاقتصاد والمالية والتخطيط والخارجية ومكتب رئاسة الوزراء.

وفي بيان لبعثة الأمم المتحدة، اتفق جميع المشاركين على أهمية الحفاظ على الزخم الذي تحقق في المسار الاقتصادي، بما في ذلك مواصلة وضع السياسات الحيوية ومواءمتها والمضي قدماً في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية.

واتفقوا على أن يعقب هذا الاجتماع مناقشات على المستوى الفني لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية وذلك قبل مؤتمر برلين الوزاري الثاني بشأن ليبيا في 23 يونيو 2021، بما في ذلك إمكانية عقد اجتماع يحضره الأعضاء شخصياً للاتفاق على خطة عمل قابلة للتنفيذ.