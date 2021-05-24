بليحق يكشف تفاصيل ما ناقشه مجلس النواب من الميزانية العامة وقرارات هامة بشأن زيادة وتعديل الرواتب

عقد مجلس النواب جلساته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري ومعالي النائب الثاني احميد حومة وحضور أكثر من 100 نائب.

وبحسب المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق فأن جلسة اليوم خصصت لبندين البند الأول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م ، و البند الثاني المناصب السيادية ، حيث تم تعميم ردود اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء حول ملاحظات مجلس النواب على السادة الأعضاء .

وأضاف بليحق بأنه بعد مداولة هذين البندين قرر المجلس، اعتماد الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب مثل قانون رقم (4) لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين وقانون الشرطة و قانون الجامعات وعدد من القوانين التي اصدرها مجلس النواب فيما يخص تعديل مرتبات عدد من الجهات منها مرتبات المتقاعدين بالإضافة إلى الذين تم تعينهم مؤخرا .

وقال بليحق بأن مجلس النواب أقر تشكيل لجنة لدراسة الردود الواردة من الحكومة وكذلك دارسة مشروع قانون الميزانية، كما اقر المجلس بضرورة حضور وزير المالية بالحكومة للرد على ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب وإيجاد الحلول المناسبة لباقي البنود التي لازالت قيد المداولة.

وأوضح المتحدث الرسمي فيما يتعلق بالبند الثاني – بند المناصب السيادية – بأنه خلال الأسبوع القادم يكون قد وصل رد رسمي لمجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك اجراء في هذا البند، وكذلك شهدت جلسة اليوم التأكيد على اللجنة التشريعية بضرورة الإسراع في انجاز قانون تعديل المرتبات الخاص بموظفي الدولة كما تم إقرار دعم المفوضية العليا للانتخابات من اجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر من العام الجاري بالإضافة إلى تخصيص ميزانية للقوات المسلحة الليبية، وبذلك علقت الجلسة الى غدا الثلاثاء.

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