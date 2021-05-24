رئيس ديوان وزارة السياحة  والصناعات  التقليدية بحكومة  الوحدة يفتتح  مكتب السياحة بمدينة بنغازي

بنغازي 24 مايو 2021 (وال)- افتتح رئيس ديوان السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية سامي السعيطي اليوم الإثنين، مكتب للسياحة والصناعات التقليدية بمقر معهد الفندقة والسياحة ببنغازي.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بحضور مدير مكتب السياحة ببلدية بنغازي ، وأعضاء الديوان، ومدير معهد السياحة والفندقة، وعدد من مديري مكاتب الديوان.

ويعتبر مكتب السياحة ببنغازي أحد فروع وزارة السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية ، العاملة على تقديم الخدمات للشركات والفنادق والمحال العامة السياحية، ويوفر المعلومات للمسافرين والزوار ، وقد بلغت عدد الشركات السياحية المسجلة بمدينة بنغازي (208) شركة سياحية، وعدد ومراكز الإيواء الفندقية (39) مرفقًا خاصًا .(وال) أ ف/ ر ت

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