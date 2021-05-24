وزارة الاقتصاد تبحث انضمام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في بورصة سوق الأوراق المالية

طرابلس 24 مايو 2021 (وال)- عقد الفريق المكلف بوزارة الاقتصاد والتجارة، اجتماعه الأول بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وذلك لدراسة دخول البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة للبورصة سوق الأوراق المالية والمخاطر المتوقعة.

هذا وترأس الاجتماع الذي عقد يوم أمس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة السيد جمال النويصري، ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة السيد عبد الناصر أبوزقية، ومدير إدارة الدراسات السيد حسين العمامي، ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة موسى الزوبيك، ومدير إدارة المخاطر والتخطيط الإستراتيجي بهيئة سوق المال محمود جبريل.

وناقش الفريق آلية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، في إطار توجيهات معالي وزير الاقتصاد والتجارة، والخارطة الاستثمارية بالوزارة، بما يضمن دعم تنفيذ المشروعات الصغرى والمتوسطة بكافة المناطق، ويسهم في تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي. (وال) س خ/ ر ت

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